Гороскоп на 10 сентября 2019: астролог рассказал, что ждет знаки Зодиака

Постарайтесь провести этот день, 10 сентября, спокойно, уделяя время домашним делам и планированию будущего.

10 сентября – это период вдохновения, романтики и заботы о близких. Во вторник не стоит торопиться или браться за серьезные задачи.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на 10 сентября для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

Благодаря вашей находчивости и упорству с мертвой точки сдвинется что-то важное для вас. 10 сентября вы будете особенно остроумны и оригинальны, но знайте меру. Сегодня полезно общение с молодежью и детьми.

Телец

Общение с малознакомыми людьми и даже друзьями в этот день может быть разрушительным и обедняющим ваши силы. Может просматриваться излишняя эмоциональность.

Близнецы

Не верьте всему, что вам будут говорить. Это заведомая ложь. Избегайте пустой болтовни, сплетен и неизбежных для вас в этот день ссор. Особенно девушкам следует собраться и не отвлекаться от главных любовно-романтических задач. Будьте аккуратны с алкоголем и приемом лекарств.

Рак

10 сентября может сложиться кармическая ситуация, в которой вы сами виноваты. Возможно, это касается ваших отношений с противоположным полом. Если вы не пересмотрите свои взгляды, могут пострадать ваши отношения и ваше здоровье.

Лев

Сегодня вам следует воздержаться от внезапных трат, а к оригинальным предложениям стоит присмотреться внимательнее.

Читайте такжеГороскоп для Девы: астролог назвал суперсилу и слабость людей под этим знаком Зодиака

Дева

Это прекрасный день для ухода за волосами, покупки стильной одежды. Возможно, в вашей жизни появится кто-то, с кем вы давно потеряли связь, и это вас обрадует. Можете рассчитывать на поддержку друзей и коллег.

Весы

Поездки для вас в этот день опасны. 10 сентября вам нежелательно посещать зоны любых конфликтов, особенно профессиональных и бытовых. Избегайте излишней отдачи вашей энергии, есть опасность энергетической подпитки или оккультного воздействия. Вероятны конфликты между полами.

Скорпион

Не стоит упорствовать и биться о стену. Это только вызовет недовольство начальства. Вы стремитесь что-то усовершенствовать или по-новому посмотреть на проблему, но сталкиваетесь с непониманием и препятствиями. Расслабьтесь, видимо, еще не пришло для этого время.

Стрелец

Ситуацию этого дня может смягчить только доброта и молитва. Напряжение просматривается во всех сферах. Не стоит начинать новых дел и лучше избегать общения. День трансформации, избавления от дурных привычек и старых ненужных вещей.

Козерог

Ваша резкость и нервозность может испортить ваши отношения с окружающими и даже привести к разрыву. Кроме того, любая нанесенная вами обида приведет вас к кармической расплате. Ссора может стать причиной физического столкновения. Возможны травмы головы, спазмы, головные боли. Будьте осторожны на дорогах.

Водолей

Великолепный день для проведения гигиенических мероприятий. 10 сентября в уходе нуждается и ваша кожа, и ваша одежда, и ваш дом. Интуиция будет обострена, прислушивайтесь к ее советам. Удачный день для покупки обуви и галантереи.

Рыбы

Будьте осторожнее с чувствами окружающих — сегодняшний день чреват обидами. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры. Возможна помощь со стороны родственников.