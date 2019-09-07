Гороскоп на 8 сентября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет звездный час

Завтра, 8 сентября, астролог советует уделить особое внимание своим родным и близким.

8 сентября – удачное время для решения семейных вопросов. В воскресенье у вас будет много энергии для того, чтобы выполнить дела, которые постоянно откладывали.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на 8 сентября для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

Первую половину дня Овнам стоит посвятить отдыху. С приближением вечера у многих представителей знака станет меньше свободы и сузится выбор. Возможно, придется уделить время родителям или пожилым родственникам, заняться планированием хозяйственных дел или финансовой проблемой. Некоторые Овны могут столкнуться с необходимостью выполнить служебный долг и вместо отдыха будут вынуждены думать о работе.

Телец

Тельцам не стоит строить твердых планов на первую половину дня. В это время лучше не пытаться управлять событиями и дать им развиваться свободно. Возможно, день начнется для вас с минуты кризиса или романтики, неопределенная утренняя обстановка подпитает завышенные надежды. Вторая половина дня расставит все по местам, а значит, направит ваши мысли и действия в более конструктивное и полезное русло.

Близнецы

Близнецам придется смириться с тем, что наступившие выходные не располагают к развлечениям, расслаблению и романтике. Утро заставит исходить из особенностей обстановки или причуд чужого настроения. Вторая часть дня настроит на практичность, серьезность, осторожность, предусмотрительность и прочие качества, незаменимые скорее в работе и хозяйстве. Даже в делах сердечных и интимных лучше быть начеку.

Рак

Ракам звезды не советуют придавать значение утренним событиям, будь то легкие недомогания, неожиданные большие планы или благие намерения. Большинство ощущений и мыслей в начале дня будет иметь случайный характер и мало согласоваться с вашими истинными потребностями. Во второй половине дня планы придется строить с учетом обстановки и чужих пожеланий, например, вкусов клиента или капризов партнера.

Лев

В начале дня Львы полны надежд на сказочные выходные, но далеко не всем представителям знака суждено воплотить подобные мечты в реальность. Вторая половина дня вынудит многих Львов стать более практичными, дотошными, организованными, а порой и меркантильными, мелочными. Вместо спонтанных авантюр, предстоит следовать плану. Не исключено, что вам придется составить график действий или план покупок.

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Дева

Девам не стоит требовать от себя новых подвигов утром. Первую половину дня хорошо провести дома, в фазе эмоционального и физического расслабления. Уточнять планы и приступать к любым целенаправленным действиям лучше во второй половине суток: именно в это время все начнет идти по нужному вам сценарию. Станут послушнее дети, сговорчивее родители, появится больше предсказуемости в делах и личной жизни.

Весы

Начало дня порадует Весов свободой, но звезды подсказывают, что с приближением вечера ее станет меньше. Во второй половине суток вновь вступят в силу строгие правила и системные ограничения, сузится выбор. Может потребовать контроля рабочий процесс, напомнить о себе семейный долг. Возможно, вам придется регламентировать личную жизнь, заняться лечебными процедурами, бытом, порядком на территории.

Скорпион

Для Скорпионов этот день может начаться с периода рассеянности и мечтательности, что не так уж плохо. Любые ваши порывы останутся в фазе воздушных замков, что сбережет силы и бюджет. А вот во второй половине суток не стоит терять времени зря: обстоятельства направят ваши мысли в верное русло и дадут все необходимое для осуществления ваших планов, от полезной информации до нужных технических средств.

Стрелец

Первую половину дня Стрельцам лучше провести в согласии со своим текущим настроем, самочувствием и привычками. Звезды подсказывают, что это время покоя, любые начинания заведут вас в тупик. Вторая половина суток поможет сконцентрироваться на практических темах: питании, бюджете, покупках, заработках, взаиморасчетах. Важно тратить деньги с толком, вложив при этом часть средств в полезные новшества.

Козерог

В первой половине дня Козерогам стоит найти время для отдыха или перенастройки. К вечеру вы будете настолько интенсивно погружены в значимое полезное дело, что у вас вряд ли останется время на восстановление сил. К тому же, переход в другой режим может оказаться слишком резким и лишить вас равновесия. Восстановив энергию утром, вы сможете увереннее планировать на вторую часть дня любое мероприятие.

Водолей

8 сентября звезды призывают Водолеев к порядку, для их же блага и безопасности. Свобода и беспечность возможны лишь в первой половине суток, но и в этом случае над многими представителями знака будет незримо нависать тень проблем. Любые мероприятия, которые вы планируете на вторую часть дня, должны быть строго регламентированы – в противном случае, сами обстоятельства вынудят вас придерживаться рамок.

Рыбы

Первая часть дня пройдет для большинства Рыб в атмосфере неопределенности, больших надежд или каких-либо заблуждений. Вторая половина суток поможет уточнить планы. Финансовые, моральные и прочие колебания будут недолгими. Вы начнете видеть в более реалистичном свете свое или совместное будущее, объективнее оценивать чужие достоинства и недостатки. Можно смело принимать в это время любое приглашение.