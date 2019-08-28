Гороскоп на 29 августа 2019: астрологи назвали главных везунчиков дня

День наделяет такими качествами, как энергичность, любознательность, пробивные способности и огромная вера в себя.

Завтра звезды гороскопа обещают, что эмоции будут переменчивы, как ветер, но несмотря на эту переменчивость, они могут достигать огромной силы – у кого-то разрушительной, у кого-то созидательной, как повезет.

День наделяет такими качествами, как энергичность, любознательность, пробивные способности и огромная вера в себя. Все это позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией завтра могут возникнуть большие проблемы: день совершено не склоняет ни к тому, ни к другому, передает "1001 гороскоп".

Овен

Завтра день для Овна обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Овен давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею – если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Овнов, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, завтра способны изменить его жизнь.

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Телец

Завтра Тельца ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как «дважды два», вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Тельца может оказаться и «семь», и даже «корень из десяти». Другими словами, Телец может с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на завтра будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.

Близнецы

Завтра энергия у Близнецов будет бить не то что ключом – фонтаном! Благодаря этому они имеют шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно им помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Близнецы завтра могут большую часть из того, за что взялись, бросить на полпути, а остальную часть – доделать кое-как. Чтобы впоследствии им не пришлось исправлять недоделки, звезды гороскопа советуют Близнецам завтра браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.

Рак

Завтра звезды гороскопа обещают, что дела у Рака уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи – во всех этих областях его ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Рак заводил полезные знакомства. Вполне возможно, что завтрашние контакты в будущем поднимут его по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.

Лев

Завтра Лев способен на многое! Звезды гороскопа дадут ему ясно почувствовать, что его счастье – в его собственных руках! «Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!» – эта формула должна стать для него путеводной звездой. День наделяет Льва такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Льва есть амбициозный, нацеленный в будущее план, – завтра самое время начать действовать!

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Дева

Завтра день Девы будет наполнен флюидами творчества! Даже если она далека от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ей будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Дева завтра способна проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют ей поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Весы

Завтра Весы будут настроены мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это им будет нелегко. День наделяет их яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Весов реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Весов, но особенно – тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Весы способны видеть фантастические сны, а днем – грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

Скорпион

Завтра – день, когда в жизнь Скорпиона может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды гороскопа советуют завтра Скорпиону не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: «Я на улицах не знакомлюсь» или: «Вечером лучше дома посижу». Преодолев свою инертность, Скорпион не пожалеет: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?

Стрелец

Завтра Стрельцу будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах – ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Стрельца внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой. Если же на Стрельца станет кто-то давить, требуя от него выполнения обязательств, Стрелец и вовсе способен взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды гороскопа советуют завтра Стрельцу заниматься лишь тем, что ему самому интересно, – другие проекты у него все равно обречены на провал.

Козерог

Завтра Козерог будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться, однако звезды гороскопа советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитый Козерог завтра случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: «Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе». Это поможет избежать конфликтов.

Водолей

Завтра в сердце Водолея будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды гороскопа наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Водолей способен применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал завтра не знает границ! Все, с чем Водолей будет соприкасаться, он способен окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Водолею завтра держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.

Рыбы

Завтра Рыбы рискуют с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Рыбы не вырвутся из замкнутого круга, то посвятят текучке весь день. Звезды гороскопа предупреждают Рыб о том, что завтра такой образ действий им не выгоден. Пытаться сделать все сразу – значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Рыбы только впустую потратят время и силы.