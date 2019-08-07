Гороскоп на август: астролог рассказал, какие знаки Зодиака ждут перемены

Астролог обещает насыщенный август 2019 для всех знаков Зодиака - кому повезет больше всего, читайте в гороскопе от Павла Глобы.

Гороскоп на август 2019 сулит грандиозные перемены для представителей некоторых зодиакальных созвездий.

Известный астролог Павел Глоба составил прогноз для всех знаков Зодиака. Он рассказал, кому больше всего повезет в деньгах, любви, карьере, а кому стоит быть осторожными, передает Styler.

Овны получат награду за тяжелый кропотливый труд. Астролог предрекает им похвалу и благодарность.

Тельцы в августе переживут упадок сил из-за перенапряжения на работе.

Близнецы попадут в неприятную ситуацию. Их ожидают выяснения отношений из-за излишней любви к разговорам.

Ракам астролог советует уделить внимание здоровью, поскольку впереди много достижений, и силы им понадобятся.

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Львы в августе могут столкнуться с обманом и мошенничеством. Крайняя осторожность и бдительность им не помешают.

Девы - для них настало время действий. Разработанные проекты необходимо продвигать, для этого потребуется много сил.

Весам астролог советует отложить сделки с недвижимостью, так как они могут потерпеть крах.

Скорпионов ждут испытания в любви. Астролог советует им быть мягче, поскольку постоянные обиды партнера могут привести к разрыву отношений.

Стрельцы в августе могут встретить будущего спутника жизни. Звезды сулят им только везение в личной жизни.

Козерогов ждет стремительное продвижение по карьерной лестнице. Астролог предрекает взлет и успех.

Водолеям стоит перенести запланированные поездки, так как путешествия в этот период не принесут удовольствия.

Рыбы могут получить крупное денежное вознаграждение. Астролог советует отложить деньги на крупную покупку, не растрачивая на пустые мелочи.