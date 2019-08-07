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Гороскоп на август: астролог рассказал, какие знаки Зодиака ждут перемены

19:25, 07 августа 2019
Астрология
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Глоба дал прогноз на август 2019 / фото slovofraza.com

Известный астролог Павел Глоба составил прогноз для всех знаков Зодиака. Он рассказал, кому больше всего повезет в деньгах, любви, карьере, а кому стоит быть осторожными, передает Styler.

Овны получат награду за тяжелый кропотливый труд. Астролог предрекает им похвалу и благодарность. 

Тельцы в августе переживут упадок сил из-за перенапряжения на работе.

Близнецы попадут в неприятную ситуацию. Их ожидают выяснения отношений из-за излишней любви к разговорам.

Ракам астролог советует уделить внимание здоровью, поскольку впереди много достижений, и силы им понадобятся.

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Львы в августе могут столкнуться с обманом и мошенничеством. Крайняя осторожность и бдительность им не помешают.

Девы - для них настало время действий. Разработанные проекты необходимо продвигать, для этого потребуется много сил.

Весам астролог советует отложить сделки с недвижимостью, так как они могут потерпеть крах. 

Скорпионов ждут испытания в любви. Астролог советует им быть мягче, поскольку постоянные обиды партнера могут привести к разрыву отношений.

Стрельцы в августе могут встретить будущего спутника жизни. Звезды сулят им  только везение в личной жизни.

Козерогов ждет стремительное продвижение по карьерной лестнице. Астролог предрекает взлет и успех. 

Водолеям стоит перенести запланированные поездки, так как путешествия в этот период не принесут удовольствия.

Рыбы могут получить крупное денежное вознаграждение. Астролог советует отложить деньги на крупную покупку, не растрачивая на пустые мелочи.

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Теги: #астролог#Гороскоп