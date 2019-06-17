Астролог назвал три знака Зодиака, которых ждут неудачи на этой неделе

У Овнов начинается период возможных ссор и скандалов в семье, у Стрельцов будет трудная неделя, а для Козерогов неблагоприятным днем станет вторник.

Появился гороскоп астролога Павла Глобы на неделю с 17 по 23 июня 2019 года. Он назвал знаки Зодиака, которым будет непросто в этот период.

Это будет далеко не самая простая неделя, поэтому желательно оставаться самими собой и не уходить от ответственности за свои поступки и мысли, советует астролог, слова которого передает SlovoFraza.

Овен

У Овнов начинается период возможных ссор и скандалов в семье. Не стоит бояться уезжать в командировки, больше проводить времени на рабочем месте, общаться с коллегами и клиентами. Самое лучшее время для того, чтобы сфокусировать внимание на делах — 19 июня. Астролог советует сохранять осторожность, потому что переутомления никто не отменял.

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Стрелец

У Стрельцов может выдаться трудная неделя. Особенно это касается тех представителей этого Знака, которые любят рисковать и браться за новые дела. Лучше сфокусироваться на решении задач, которые требуют максимальной вовлеченности и ответственного подхода. Астролог советует избегать стычек с недоброжелателями.

Козерог

Самый неблагоприятный день недели — вторник. Могут появиться новые задачи и дела, к которым Козероги просто не готовы. Лучше осторожно планировать все дела, стараясь не забывать про друзей и родственников. Что касается любовной сферы, то тут Козерогов ожидают неприятности, которых можно избежать.

Ранее астролог Павел Глоба назвал несколько знаков Зодиака, которых в июне 2019 года ждет успех и удача.