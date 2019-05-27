Гороскоп на лето 2019: астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака

Появился гороскоп на ближайшие три месяца - июнь, июль, август.

Гороскоп на лето 2019 года для всех знаков Зодиака советует быть искреннее и коммуникабельнее, чтобы обзавестись новыми друзьями.

Астрологи советуют летом сделать акцент именно на общении, при этом стоит немного отвлечься от материальных благ, пишет "Обозреватель".

Гороскоп на июнь 2019: пришло время перемен

Многим знакам Зодиака придется выйти из зоны комфорта и сменить привычный окрас своей жизни. Так, вероятно придется пересмотреть свое поле деятельности или круг общения, в особенности это коснется Тельцов и Скорпионов. Но не унывайте, многие из новых знакомых станут вам дороже и надежнее тех, с кем вы общаетесь уже много лет. А смена рода деятельности со временем позволит достичь небывалых успехов.

Овнам и Рыбам стоит прислушиваться к внутреннему голосу, чтобы не натворить ошибок в жизни. Интуиция подскажет, кто для вас настоящий товарищ, а кому лучше сказать "прощайте". Также в июне многим можно рассчитывать на финансовую прибыль, которая укрепит материальное положение и поднимет настроение. Гороскоп на лето 2019 года советует быть трудолюбивее и усерднее, чтобы не оказаться "с носом".

Читайте такжеГороскоп на неделю: астрологи назвали счастливчиков среди знаков Зодиака

Гороскоп на июль 2019: обратите внимание на здоровье и отдых

Гороскоп на лето 2019 советует внимательно отнестись в июле к своему эмоциональному состоянию Львам и Водолеям. Оно может подорвано из-за сильного и негативного влияния неблагоприятного круга общения. Апатия и депрессия могут нагрянуть внезапно и без весомой на то причины. Для того, чтобы настроиться на позитивный лад и не потерять энергетический запас, нужно больше общаться с родственниками и друзьями.

Близнецам и Девам звезды советуют заняться саморазвитием и попробовать свои силы в каком-то новом направлении. Старые привычки могут подорвать ваше здоровье, особенно, если они имеют отношение к экстриму.

Гороскоп на август 2019: настал период перезарядки – нельзя медлить

В августе ожидается успех и продвижение практически во всех сферах жизни, в особенности в деловой и личной. Однако для этого придется принять ряд серьезных, непоколебимых решений. Гороскоп на лето 2019 предсказывает внезапную финансовую прибыль Козерогам и Ракам. Только не ленитесь, а действуйте с напором.

Весам и Стрельцам гороскоп 2019 советует не браться за ту работу, которая изначально бесполезная и скучная. Встречи и веселье с друзьями позволят отвлечься от грустных мыслей, которые вы почему-то сами себе навязываете. Вам также нужно будет провести "ревизию" в своем близком окружении.