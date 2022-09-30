Существует несколько лайфхаков, как сложить вещи, чтобы они не занимали много места, если у вас небольшое пространство.

Кухня - священное пространство для многих семей. Нередко мы вынуждены использовать ее не только для готовки, но и для посиделок с друзьями либо же как временное рабочее место. На счету буквально каждый сантиметр, потому эргономика в данном случае особо актуальна.

Как сэкономить место в шкафу

Полотенца, прихватки, подставки для посуды, сушарки и другие полезные вещи для кухни складывайте в шкаф компактно - сразу в несколько уровней, плотно прижав друг к другу. По возможности сортируйте их по частоте использования и степени загрязненности.

Желательно, чтобы шкаф был у рабочей поверхности. Тогда вам, например, больше не придется бегать и искать прихватки, чтобы снять с плиты горячую кастрюлю.

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Шкаф - полезная вещь, но не обязательная. Размер кухни часто не позволяет разместить в ней полноценные шкафы, поэтому их можно заменить вешалками для одежды, корзинами для белья. Вместо шкафа можно придумать навесные шкафчики, которые прослужат дополнительным местом для хранения вещей. Избегайте прозрачных шкафчиков - это не привнесет в ваше пространство больше порядка.

Пустые вешалки лучше тоже хранить в несколько уровней, цепляя вешалку на вешалку. Можно использовать многоуровневые плечики, или приспособить подручные средства - колечки от жестяных банок, скрепки.

Если возможности вашего шкафа позволяют хранить посуду либо кухонные вещи на дверцах - обязательно ими воспользуйтесь. Лучше всего на дверцах размещать плоские предметы: крышки, терки, разделочные доски.

Храните опасное кухонное оборудывание в отделениях, вещи и продукты - в вакуумных пакетах, специальных чехлах.

Домашнюю обувь можно хранить в настенных конструкциях с карманами. Таким образом можно разместить до десяти пар обуви и в то же время сэкономить место.

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