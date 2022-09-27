Как удалить мочевой камень в унитазе за считанные минуты - читайте в материале УНИАН.

Ржавчина и мочевой камень в унитазе - это распространенная проблема, с которой сталкивается каждая хозяйка. Ранее УНИАН рассказывал, чем очистить унитаз внутри, а сегодня вы узнаете, как это сделать уксусом и содой легко и быстро.

Что растворяет мочевой камень в унитазе

Не всегда в борьбе с ржавчиной и мочевым камнем в унитазе помогает бытовая химия. Она работает, скорее, на удаление запаха и на поддержание чистоты. Но, если в унитазе есть старые загрязнения, то стоит воспользоваться другими методами.

Идеальный вариант за две копейки - уксус. Его можно наносить на мочевой камень и ржачину в чистом виде, а можно смешивать с содой. Эффект вас однозначно поразит.

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Чистка унитаза содой и уксусом

Один стакан уксуса нужно довести до кипения. После того, как выключите комфорку, сразу добавьте в уксус 1 столовую ложку соды. Затем эту смесь нанесите на ржавчину и оставьте на 2-3 часа. Когда ржавчина и мочевой камень растворятся, промойте унитаз проточной водой.

Сколько уксуса в бачок унитаза

Чтобы очистить бачок унитаза, вам стоит щедро налить туда уксус. При этом изначально нужно перекрыть воду, чтобы она не попадала в бочок и не смывала раствор.

Лучше всего делать это вечер и оставить унитаз в таком виде на всю ночь. Утром полностью опорожните сливной бочок и промойте его проточной водой, чтобы избавиться от кислотного запаха.

Напомним, как избавиться от накипи в чайнике в домашних условиях.

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