В столичном районе Воздвиженка пытаются уничтожить исторический фруктовый сад ради строительства очередного бизнес-центра. Местные жители и активисты выступают против такого развития событий и требуют вмешательства мэра. Примечательно, что речь идет о том самом фруктовом саде, в защиту которого Кличко уже неоднократно высказывался ранее.

Секретарь ОСН (орган самоорганизации населения) «Уличный комитет Воздвиженка», который представляет недовольных жителей района, Светлана Бескоровайная комментирует:

«Виталий Кличко уже приезжал на Воздвиженку поддержать жителей и не допустить уничтожения нашего Фруктового сада, он лично участвовал в сносе временного забора стройки.

Виталий Кличко в своих интервью неоднократно акцентировал внимание на том, что будет слушать «громаду» по вопросам застройки и создания парков. Мнение громады однозначно: на Воздвиженке есть и должен быть фруктовый сад, который мы садили и восстанавливали. Учитывая позицию Кличко по спасению зеленых насаждений столицы, мы требуем от мера конкретных действий и защиты сада от хаотичной застройки Подола».

26 мая 2021 года вопрос будет обсуждаться в ходе заседания Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроения и земельных отношений («О возобновлении ООО «Феликсия» договора аренды земельного участка от 23 августа 2005 года «№ 85-6-00219 (с изменениями)» (дело 646900586, 459051196, поручение заместителя городского главы – секретаря Киевского городского совета от 14.05.2021 №08/231-1556/ПР). Жители рассчитывают, что созданный еще сто лет назад и годами поддерживаемый ими сад будет сохранен. При этом подчеркивают, что готовы содержать сад за счет самих жильцов.

Попытка уничтожить еще одну зеленую зону в историческом центре города происходит на фоне другой скандальной стройки по соседству: на участке неподалеку возводится ЖК «Подол Град Винтаж». Таким образом, появление еще одного высотного строения попросту уничтожит зеленую зону в этом микрорайоне.

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Автор: Иван Бойко