Люди из окружения беглого президента Януковича, причастные к перестрелке в Броварах, до сих пор контролируют рынок «Столичный». Они взяли аванс на продажу большей части рынка у международного инвестора и отказались выполнять свои обязательства.

Об этом говорится в журналистском расследовании телеканала ПРЯМОЙ.

По данным журналистов, еще в начале 2020 года украинско-литовская компания Stolitsa Group (SG) достигла договоренностей о выкупе доли у более 70% рынка «Столичный» в бенефициарного владельца предприятия Александра Стельмаха. Самого Стельмаха журналисты называют номинальным владельцем активов одного из ближайших соратников Януковича Юрия Иванющенко.

Перед достижением договоренностей о покупке, компания разработала план финансового оздоровления предприятия, ведь оно имело немалые долговые обязательства. Так в феврале 2020 года «Столичный» имел задолженность перед кредиторами в размере 235 млн грн. А в марте 2020-го она выросла до 412 млн грн.

По состоянию на сегодня сделка уже должна была быть полностью завершена, но ничего подобного не произошло. По словам руководителя группы компаний SG Эдуарда Соколовского, его группа компаний до сих пор не имеет никакой информации о нынешней операционной деятельности предприятия.

Зато после получения аванса текущие владельцы рынка полностью сменили руководство и назначили его директором Рустема Абдукадирова. Как раз имя Абдукадирова и упоминалось весной в СМИ как куратора группы рэкетиров, устроивших перестрелку в Броварах.

Источники также связывают Абдукадирова с криминальным авторитетом из Донбасса Арменом Саркисяном, более известным как Армен Горловский, который во времена правления президента Януковича был замешан в преступных схемах главаря донецкой мафии Юрия Иванющенко.

Сам господин Стельмах не выходит на контакт со СМИ. Журналистам не удалось с ним связаться и связывают его молчание с тем, что он стал фигурантом уголовного производства по статье “мошенничество” в связи с инкриминируемым ему неоднократным обманом на значительную сумму денег и невыполнением обязательств, взятых им согласно с подписанными документами.

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Автор: УНИАН