В Киеве некоторые трамваи каждую ночь 3-6 декабря будут работать по сокращенному режиму

Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей.

Жителей Киева предупреждают, что трамваи № 14, 15 в ночь на 3, 4, 5, 6 декабря будут работать по сокращенному режиму.

Как сообщает в КП «Киевпастранс», это связано с ремонтом трамвайных путей на ул. Дегтяревской.

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Отмечается, что последние отправления трамваев № 14 по собственному маршруту будут происходить в указанные дни с Контрактовой площади: 22:15, 22:30; с пр. Отрадного: 00:01, 00:16.

Последние отправления трамваев № 15 по собственному маршруту предусмотрены: с ул. Старовокзальной: 22:25, 22:40; с пр. Отрадного: 23:24, 23:39.

В 5:45 движение трамваев будет восстановлено по графику.