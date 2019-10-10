В Киевгорсвете планируют обновить наружное освещение на 25% до конца года

В частности за 9 месяцев 2019 года заменили около 10 тысяч светильников и еще 5 тысяч отремонтировали.

В Киевгорсвете обещают обновить наружное освещение столицы на 25% до конца года.

В частности за 9 месяцев 2019 года было заменено почти 10 тыс. светильников и еще 5 тысяч отремонтировано - заявили в коммунальном предприятии “Киевгорсвет”.

“Усилиями работников нашего предприятия удалось заменить более 120 километров сетей наружного освещения. Однако, это не привычные коммуникации. Они позволяют автоматизировать работу всей системы. В частности, мы можем дистанционно выявить места разрыва или неисправности и оперативно реагировать на такие случаи без выездных инспекций”, - заявил директор КП “Киевгорсвет” Владимир Круценко.

По словам руководителя предприятия, кроме экономии на автоматизации процессов, новое освещение потребляет значительно меньше электроэнергии. А это более 40% в сравнении со старым освещением.

Читайте такжеКличко: Еще на 120 столичных улицах в этом году установим современное и яркое освещение

“Эта экономия будет только увеличиваться, ведь электроэнергия дорожает почти каждый месяц”, - пояснил Круценко.

В то же время директор коммунального предприятия пожаловался на размещение на опорах наружного освещения несанкционированной рекламы.

“Размещение рекламы на опорах наружного освещения приводит к визуальному засорению улиц, площадей и парков, исторического и культурного ансамбля столицы, а также требует дополнительных затрат по приведению опор в надлежащий вид”, - отметил Владимир Круценко.

Коммунальное предприятие “Киевгорсвет” обслуживает наружное освещение столицы. На предприятии работает более 400 сотрудников. В ведении предприятия находится более 4200 километров сетей внешнего освещения Киева, 135 940 единиц светильников.

73 679 ед. опор различного типа, 1 506 пунктов питания и 4 автоматизированных систем дистанционного управления.