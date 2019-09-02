Кличко открыл новую школу в Днепровском районе Киева

По словам мэра столицы, за пять лет в Киеве построили или реконструировали восемь школ и 26 детских садов.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил школьников столицы с началом нового учебного года и торжественно открыл новую школу в Днепровском районе Киева, на улице Хорольской, 19.

По словам мэра, эта школа – самая большая и самая современная в Украине. Три спортзала, бассейн, актовый и танцевальный залы, библиотека, медицинский блок, столовая, музей, тир, игровые и спальные комнаты для младших классов. В учебных классах – интерактивные экраны, системы для изучения иностранных языков, компьютеры. В школе есть стадион, спортивная и игровая площадки, площадка для изучения правил дорожного движения.

«Еще несколько лет назад, на этом месте стояло заброшенное помещение, что школой сложно было назвать. Возведенное более 100 лет назад, оно находилось в очень «уставшем состоянии». Поэтому мы демонтировали старое здание и построили новое, современное 4-этажное помещение, – отметил Кличко. – Как и все новые учебные учреждения Киева, эта школа – безопасная – с видеонаблюдением, охранной сигнализацией. А также энергоэффективная. Со своим тепловым пунктом. Каждый класс оборудовали датчиком температуры для автоматической регулировки подачи тепла. Поэтому мерзнуть вы не будете. Главное – хорошо учитесь!» – обратился к ученикам мэр столицы.

Кличко передал символический ключ от школы директору учебного заведения и завел первоклассников на их первый урок.

«33 тысячи первоклассников в этом году идут в киевские школы. В частности, и в школе №42, которую мы открываем сегодня, сядут за парты 183 первоклассника – шесть классов! Это торжественный и волнующий праздник. Особенно для первоклашек, которые сегодня сделают первый шаг в страну знаний», – отметил Кличко.

Он отметил, что за пять лет в Киеве построили или полностью реконструировали восемь школ и 26 детских садов. Это – новые, современные учреждения европейского уровня.