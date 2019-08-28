Кличко сделал прививку и призвал всех брать с него пример

Мэр столицы напомнил, что в городских клиниках вакцинация бесплатная в случае подписания декларации с семейным врачом.

Мэр Киева Виталий Кличко собственным примером показал, что прививки делать необходимо. И заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию по Национальному календарю учеников школ и воспитанников детсадов.

Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы.

Отмечается, что Кличко сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка в Центре первичной медико-санитарной помощи №1 Шевченковского района столицы.

Читайте такжеВ Киеве не будут запрещать невакцинированным детям посещать учебные заведения«Хочу еще раз напомнить, что в городских клиниках вакцинация бесплатная, если вы подписали декларацию с семейным врачом. Вы не потратите много времени, чтобы сделать прививку. Это – забота о собственном здоровье и здоровье людей, которые рядом, – отметил мэр. – Собственным примером я сегодня показываю насколько это важно. – И для детей, и для взрослых. И перед началом нового учебного года обращаюсь ко всем родителям: не пренебрегайте Календарем прививок, позаботьтесь о самом дорогом – здоровье своих детей».

Мэр столицы напомнил, что существует закон Украины о защите населения от инфекционных болезней. Одна из статей этого закона запрещает посещать учреждения для детей, если ребенок не вакцинирован по причине отказа. В 2019 году Верховный Суд Украины четко истрактовал эту статью, и отметил, что она не противоречит праву на образование.

«Отказ родителей от вакцинации детей ставит под угрозу здоровье и жизнь других граждан. Поэтому хочу подчеркнуть: я поддерживаю нововведение по обязательной вакцинации в школах и садиках. Потому что здоровье наших детей – главный приоритет», – подчеркнул Виталий Кличко.

Сообщается, что в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о распространении заболеваний, власть Киева будет ограничивать доступ непривитых детей в учреждения образования и обеспечивать их право на дистанционное обучение.