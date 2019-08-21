51% киевлян оценили жизнь в Киеве как комфортную и почти 70% гордятся столицей – КГГА

В 2018 году численность постоянного населения в Киеве выросла на 16,3 тыс. человек – до 2909,5 тыс. человек.

51% киевлян оценили жизнь в Киеве как комфортную и почти 70% – гордятся столицей по результатам 2018 года.

Такие данные обнародованы в комплексном отчете относительно основных социальных и экономических показателей Киева за 2018 год.

По результатам опросов жителей столицы, усилия городской госадминистрации вызвали значительные изменения в таких сферах как улучшение благоустройства, обустройство мест для отдыха и занятий спортом, обеспеченность образовательной инфраструктурой города и ее осовременивание, усовершенствование общественного транспорта.

Киев уже четвертый год подряд возглавляет рейтинг регионов Украины по показателям социально-экономического развития как социальная и экономическая сплоченность, инвестиционно-инновационное развитие, внешнеэкономическое сотрудничество, развитие МСБ, доступности услуг в сфере здравоохранения.

Вместе с тем, в 2018 году численность постоянного населения в Киеве выросла на 16,3 тыс. человек – до 2909,5 тыс. человек. Это 6,9 % населения Украины. В течение прошлого года в Киеве родилось на 2,4 тыс. человек больше, чем умерло, а прибыло в город на 13,9 тыс. человек больше, чем уехало из города. На начало 2018 года 53,7% от общего количества киевлян составляли женщины и 46,3% – мужчины. На 1000 женщин в среднем приходится 861 мужчина.

Экономически активное население Киева в возрасте от 15 до 70 лет составляет 1 млн 459 тыс. лиц. На новосозданные рабочие места в столице в 2018 году принято 112,3 тыс. человек, что является лучшим показателем среди регионов. Это на 53,9% больше, чем в 2017 году. На конец 2018 года в столице зарегистрировано 8,6 тыс. безработных.

В течение прошлого года сохранялась тенденция роста количества субъектов малого и среднего бизнеса. Увеличилась также численность новых рабочих мест и объем поступлений в бюджеты всех уровней. Так, на 10 тыс. киевлян приходится 1667 физических лиц-предпринимателей и 310 малых и средних предприятий. Количество последних в течение года возросла до почти 88 тысяч и 3655 соответственно.

По данным 2018 года, в расчете на одно лицо капитальных инвестиций Киев занимает первое место среди регионов Украины. Его показатель превышает общегосударственный в 5 раз и составляет 69,0 тыс. грн. На одного киевлянина приходится 5 828,4 $ США прямых иностранных инвестиций.

Более четырех миллионов туристов в 2018 году посетили столицу, 41% из которых являются иностранцами. В этом году в Киев приехали гости из 192 стран мира. Больше всего – из Великобритании, США, Франции, Германии, Израиля, Турции, Беларуси, Польши и Азербайджана.

По данным международного онлайн-сервиса Startup Blink столица Украины занимает 34 место среди 1028 мировых стартап-городов, оставив позади Мельбурн, Хельсинки, Мюнхен и Вашингтон. По состоянию на конец 2018 года количество стартапов в столице составила 321 (в Украине – 386). Самыми популярными отраслями деятельности стартапов в Киеве является создание мобильных приложений, программное обеспечение как услуга (SaaS) и электронная коммерция.

Ежегодный отчет о результатах достижения социально-экономического прогресса и финансовые показатели деятельности города подготовлен Департаментом экономики и инвестиций КГГА совместно с коммунальной научно-исследовательским учреждением «Научно-исследовательский институт социально-экономического развития города Киева» на основе данных Государственной службы статистики Украины, Главного управления статистики в городе Киеве, отчетной информации структурных подразделений исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), а также данных международных рейтинговых агентств и открытых информационных источников.

«В прошлом году закупка услуги по подготовке годового отчета стоила 3,89 млн грн. В этом году мониторинг рыночных цен оказался просто заоблачный – около 5 млн грн. Поэтому было принято решение о закупке только услуг по печати, перевода, дизайна, верстки и составления консолидированной финансовой отчетности. Общая стоимость работ – 850 тыс. грн. Мы рискнули сделать отчет почти собственными силами и у нас получилось! Более того, сейчас имеем замечательный результат в виде современного информативного издания с дизайнерским решением «Киев – город муралів» и экономию в почти 4 млн грн бюджетных средств», – отметила директор Департамента экономики и инвестиций Наталья Мельник