Кличко: мы создаем все условия, чтобы киевляне больше занимались спортом (видео)

Он обнародовал видео занятий одной из таких спортивных групп, что собирается возле Днепра на Русановской набережной.

Власти Киева создают все условия, чтобы киевляне больше занимались спортом.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в городе продолжается обновление парков и зон отдыха, где устанавливают новые спортивные площадки, тренажеры, оборудуют беговые и велодорожки.

«Я восхищаюсь киевлянами, которые находят время и вдохновение заниматься спортом. Все больше жителей столицы собираются в парках и зонах отдыха, утром или вечером, чтобы потренироваться на свежем воздухе. Для здоровья и бодрости, для хорошего настроения, - отметил Кличко. - Спортивные группы активных жителей занимаются во всех районах Киева. К тренировкам можно приобщиться в парках «Победа», «Наталка», в «Куреневском» и «Партизанской славы», в других зеленых зонах», - написал мэр столицы.

Он обнародовал видео занятий одной из таких спортивных групп, что собирается возле Днепра на Русановской набережной.

«Местные фитнес-тренеры с удовольствием делятся с желающими секретами, как быть подтянутой и чувствовать себя бодро. Найти группы спорта просто. Они самоорганизовываются в социальных сетях, информация на странице КП «Киевзеленстрой» в Facebook. Поэтому, пока еще тепло, присоединяйтесь! Потому что Киев - город активных и спортивных людей!», - подчеркнул Виталий Кличко