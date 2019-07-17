"Выделяем автомобили и квартиры”: в КГГА рассказали, как город помогает детским домам семейного типа

Город оказывает помощь детям-сиротам и детям с инвалидностью, находящимся под опекой, в патронатных семьях и детских домах семейного типа, в размере 1500 гривень.

Семьям, которые изъявили желание создать детский дом семейного типа, город закупает автомобили, квартиры и поддерживает материально.

Об этом в интервью изданию «Укринформ», рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, сообщается на официальном сайте КГГА.

«Семье, которая изъявляет желание создать детский дом семейного типа, город готов помогать в покупке многокомнатной квартиры, автомобиля, финансовой поддержкой. Мы посчитали, что на сегодня 100 детям нужно обеспечить пребывание в таких домах. После появления еще четырех-пяти новых детдомов семейного типа мы б максимально закрыли такую потребность», – объясняет Марина Хонда.

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В то же время город оказывает помощь детям-сиротам и детям с инвалидностью, находящимся под опекой, в патронатных семьях и детских домах семейного типа, в размере 1500 гривень. Также с недавних пор в столице введено предоставление ежеквартальной адресной помощи детдомам семейного типа и патронатним семьям в размере от 8 до 20 тысяч гривень в зависимости от количества детей.

Справочно.

На сегодня в Киеве функционирует 24 такие детские дома семейного типа и 33 патронатных семьи .

Детский дом семейного типа – отдельная семья, которая берет на воспитание и совместное проживание не менее 5 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.