У Кличко обещают уже сегодня устранить трещину на конструкции пешеходно-велосипедного моста

Городская власть в очередной раз уверяет киевлян и гостей столицы в абсолютной безопасности нового моста над Владимирским спуском.

Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр Спасибко уверяет, что обнаруженную деформацию стойки ограждения пешеходно-велосипедного моста, которая привела к небольшой трещине в конструкции моста, устранят уже сегодня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Спасибко отметил, что трещина в покрытии возле стойки ограждения моста, вероятно, произошло вследствие перепада температур и туго натянутых тросов, и заверил, что причины повреждения установлены и будут оперативно устранены.

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«Прежде всего, должен заверить киевлян и гостей столицы в абсолютной безопасности моста. Подчеркиваю, что никаких конструктивных нарушений здесь нет. Трещина образовалась в покрытии, вероятно, вследствие перепада температур и сильно натянутых тросов. Ее уже сегодня ликвидирует подрядчик, в течение 3-4 часов, поскольку повреждение должно быть устранено в результате гарантийных обязательств», - сказал Спасибко.

Как сообщал УНИАН, пешеходно-велосипедный мост, соединяющий два туристических маршрута - парк «Владимирская горка» и парк «Крещатый», был открыт в этом году 25 мая в рамках празднования Дня Киева. Мост построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста - 275 млн грн.

На следующий день после открытия моста появились трещины на защитном слое склопленки на некоторых фрагментах стеклянного пола, основное закаленное стекло не пострадало. Главная версия - акт вандализма, поврежденные элементы быстро заменили.

По факту порчи стекла на пешеходном мосту полиция Киева начала уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В переданном УНИАН письме процессуального руководителя по производству, прокурора отдела прокуратуры города Ирины Игнатюк в Киевский городской совет указано, что на момент открытия пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск не был принят в эксплуатацию.