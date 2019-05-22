Участок "Средневекового Киева" на Почтовой площади стал памятником национального значения

Отныне «Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева» стал памятником археологии и истории национального значения.

Участок найденной древней улицы времен Киевской Руси на Почтовой площади в Киеве признан памятником национального значения.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщил министр культуры Евгений Нищук. «Почтовая Площадь – уникальный центр Украины-Руси. Отныне «Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева», а в народе просто «Почтовый» стал памятником археологии и истории национального значения», – написал Нищук в соцсети.

Древнюю улицу времен Киевской Руси на Почтовой площади раскопали весной 2015 года во время строительства торгового центра. По оценкам археологов, деревянные постройки здесь были возведены в XI–XII веках. Одна из них могла быть мастерской для изготовления женских украшений из стекла, потому что в ней нашли свинцовую смесь, которую использовали в таком производстве, а также куски женского браслета.

Со времени обнаружения артефактов территория Почтовой площади и археологический слой под ней оказались в центре конфликта. Инвестор планировал построить на Почтовой площади ТРЦ. Ученые заявили о необходимости сохранить археологические находки, а общественность высказалась за создание на Почтовой площади археологического музея. Позже Киевсовет принял решение о сохранении найденных артефактов.