Столичные коммунальщики обеспечили бесперебойную работу насосных станций на случай подтоплений - КГГА

Как сообщили в коммунальной корпорации, в течение ночи фактов подтоплений на балансовых объектах зафиксировано не было.

В течение вечера 15 апреля и ночью 16 апреля, чтобы не допустить подтоплений участков столичных улиц и дорог во время ливней, гидротехнические службы дорожно-эксплуатационных предприятий «Киевавтодора» обеспечивали бесперебойную работу насосных станций и специальной техники, которая, на случай подтопления, заблаговременно была расположена на проблемных участках улично-дорожной сети.

Как сообщили в коммунальной корпорации, в течение ночи фактов подтоплений на балансовых объектах зафиксировано не было.

В «Киевавтодоре» также отметили, что на балансе предприятий коммунальной корпорации находится лишь 30% дождевой канализации столицы, остальные – на балансе других служб и коммунальных предприятий, поэтому для устранения недостатков, в случае возникновения подтоплений, необходимо обращаться непосредственно к балансодержателю объекта.