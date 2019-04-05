В течение марта коммунальщики убрало более 120 незаконных временных сооружений – КГГА

В перечне демонтированного в течение марта – незаконные павильоны и киоски, всесезонные палатки и шиномонтаж, авто по продаже кофе и фастфуда, летние площадки при кафе и многое другое.

В прошлом марте коммунальное предприятие «Киевблагоустройство», а также отдельные владельцы временных сооружений, которые по требованию КП самостоятельно демонтировали свои объекты, вместе убрали 121 незаконную временную постройку. Об этом сегодня сообщил директор коммунального предприятия «Киевблагоустройство» Андрей Андреев.

По его словам, в перечне демонтированного в течение марта – незаконные павильоны и киоски, всесезонные палатки и шиномонтаж, торговые ролетные ряды, лавки-автоприцепы типа «купавы», авто с продажи кофе и фастфуда, летние площадки при кафе, барах и ресторанах, незаконные ограждения, остановочные комплексы с торговлей, самовольно установленные кафе-пристройки к жилым домам, гаражи, а также мелкие временные сооружения, которые мешают движению по тротуарам.

Как сообщил Андрей Андреев, ежедневно демонтажникам КП «Киевблагоустройство» приходится иметь дело с объектами разной сложности.

«Я подчеркиваю, что мы осуществляем демонтаж лишь незаконных сооружений. В марте были как сложные объекты, на которые наши демонтажники тратили по 2-3 рабочих дня, так и относительно простые временные сооружения. Главное, что эта ежедневная нелегкая работа на самом деле несет положительный результат нашему родному городу: оно становится чище и более упорядоченным», – подытожил руководитель коммунального учреждения.