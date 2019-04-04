В Киеве осуществляют системное обрезка деревьев ради их сохранения в условиях мегаполиса – КГГА

В частности, в столице из старых лип, каштанов, кленов, тополей, что растут вдоль проезжей части, удалены сухие ветви и омела.

В Киеве специалисты коммунального объединения «Киевзеленстрой» провели очередной этап обрезки деревьев, что позволит в дальнейшем сохранить деревья от болезней и уберечь ветви от ломкости. Так, сегодня на улице Золотоворотской КО «Киевзеленстрой» и его предприятие по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района провело формирующая и санитарная обрезка деревьев.

Как сообщили в «Киевзеленстрое», на балансовых территориях коммунального объединения проводится санитарная и формирующая обрезка, а также удаляется вредная для деревьев омела. Обрезка проводится с привлечением специальной техники, в частности вышки высотой 22 метра. Со старых лип, каштанов, кленов, тополей, что растут вдоль проезжей части, удалены сухие ветви и омела.

«Скоро начнут расти листья и это увеличит ломкость ветвей от ветра. Поэтому мы формируем крону таким образом, чтобы во время сильного ветра ветки не падали на пешеходную зону и проезжую часть, не травмировали людей и не наносили материального ущерба», – объясняет начальник управления контроля за содержанием зеленых насаждений и предоставление услуг КО «Киевзеленстрой» Михаил Олейник.

Напомним, что в марте этого года «Киевзеленстрой» начал серию мастер-классов по обрезка деревьев с привлечением независимых специалистов. Во время мастер-классов демонстрируется техника обрезка деревьев в городских условиях, факторы, влияющие на необходимость дальнейшего обрезки.

Более подробную информацию о проведении безопасного и профессионального обрезки зеленых насаждений вы сможете найти на сайте КО «Киевзеленстрой».