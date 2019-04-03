В Киеве откроют первое социальное общежитие для парней-сирот в возрасте от 15 до 23 лет – КГГА

Цель создания такого общежития – социальная адаптация его жителей и подготовка их к самостоятельной жизни.

В Киеве практически готово к открытию первое социальное общежитие для несовершеннолетних подростков-сирот и лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (в возрасте от 18 до 23 лет). Об этом после инспекции заведения сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

«В общежитии несовершеннолетние парни-сироты в возрасте от 15 до 18 лет, а также мужчины в возрасте 18-23 лет из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, смогут проживать временно на безвозмездной основе. Предельный срок пребывания лица в этом заведении составляет три года, но при определенных обстоятельствах его можно будет продлить», – отметила заместитель председателя КГГА.

По ее словам, цель создания такого общежития – социальная адаптация его жителей и подготовка их к самостоятельной жизни. Для этого созданы все условия: в заведении оборудуют современную кухню с бытовой техникой, для которой уже закуплены наборы посуды, установят стиральную машину, обеспечат запасом продуктов и моющих средств.

На сегодня в помещении общежития по адресу: ул. В. Порика, 13-Б завершают капитальный ремонт, основную часть которого провели с начала этого года. Также в ближайшее время установят кухонную мебель и технику. Указанные работы должны завершиться до конца месяца.

«Первых постояльцев общежитие примет уже в середине мая. В 11 комнатах заведения поселятся первые 10-15 ребят. Для них это будет своеобразный трамплин перед испытаниями взрослой жизни. В общежитии созданы все условия, чтобы молодые люди привыкали к ответственности за каждый шаг и быстрее адаптировались в повседневных обстоятельствах», – рассказала Марина Хонда.

Как отметила заместитель председателя КГГА, одновременно в общежитии смогут проживать до 30 человек. Заведение укомплектовано персоналом – это 10 сотрудников. За порядком в общежитии круглосуточно будут следить дежурные. С жителями будет постоянно работать трудовой администратор, социальный педагог и волонтеры-наставники.

Как напомнила Марина Хонда, на содержание Киевского городского социального общежития для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, сметой в 2019 году предусмотрено 1 644,1 тыс. грн. Она отметила, что таких заведений в Украине не более трех, а в Киеве подобное социальное общежитие создано впервые.