Кличко: За 4 года в Киеве обновили отделения в 34 больницах, реконструировали 4 родильных дома

По словам мэра, сегодня обновление медучреждений столицы происходит по самым высоким стандартам и отвечает всем ключевым требованиям.

В течение последних четырех лет в Киеве обновили отделения в 34-х больницах. Реконструировали 4 родильных дома. Продолжат ремонт медучреждений и в этом году.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

"В частности, будем ремонтировать фасад и приемное отделение в клинических больницах №1 и №3, приемное отделение в городской больнице №4. Обновим и приемное отделение в Больнице скорой помощи, Центр крови, отделение химиотерапии в Онкоцентре. Сделаем ремонт и во многих других медицинских учреждениях", - сказал Кличко.

По словам мэра, сегодня обновление медучреждений столицы происходит по самым высоким стандартам и отвечает всем ключевым требованиям.

"Мы закупаем и самое современное медоборудование, дающее возможность оперативной диагностики, лечения, помогающего спасать жизни людей", - отметил Виталий Кличко.