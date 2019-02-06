КГГА, жестко реагируя на системные нарушения противопожарных норм, подала 160 заявлений в суд – Пантелеев

В Киеве будут жестко реагировать на нарушение правил техногенной и противопожарной безопасности. Главное управление Государственной службы с чрезвычайных ситуаций Украины в г. Киеве будет продолжать инспектировать объекты и примет меры в случае системного неисполнения соответствующих рекомендаций.

Так, по результатам обследований 2018 года, подано в суд 163 исковых заявления на частичное приостановление эксплуатации объектов за нарушения, касающиеся мер противопожарной безопасности.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он напомнил, что 3 февраля киевским спасателям удалось ликвидировать чрезвычайно сложный и масштабный пожар одного из складов, на улице Красноткацкой, 69. Понадобилось 11 часов, чтобы локализовать пожар, который распространился на 10,5 тыс. кв. м складов, и больше суток для ее окончательной ликвидации. В спасательных работах задействовали 35 единиц техники и 140 человек, потрачено почти три тысячи тонн топлива.

«Этого пожара и его последствий можно было избежать при условии соблюдения правил противопожарной безопасности и правильных действий владельцев. Однако случаи безответственного отношения к противопожарной безопасности значительно затрудняет работу спасателей», – сказал он.

По информации Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в г. Киеве, в прошлом году проведена проверка в 6,6 тысячи заведениях разного профиля. Выявлено более 45 тысяч нарушений, из которых почти половина – это нарушения прошлых лет, так и не были устранены. Наиболее значимые недостатки – отсутствие системы противопожарной автоматики, неисправно противопожарное водоснабжение, необходимость ремонта или замены электроснабжения, отсутствие путей эвакуации и средств пожаротушения.

«Городская власть призывает не ждать проведения проверок со стороны ГСЧС и позаботиться о защите от пожаров: закупить необходимое оборудование, отремонтировать или убрать приборы, которые могут вызвать пожар, освободить эвакуационные пути и тому подобное. В противном случае – вынуждены будем принимать меры. Это делается для нашей же с вами безопасности», – подчеркнул Петр Пантелеев.