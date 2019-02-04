Кличко: запрет на размещение средств на депозитах приведет к потерям местных бюджетов

Запрет на размещение временно свободных средств финансовыми органами местного самоуправления на депозитах приведет к потерям местных бюджетов.

Об этом заявил председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко на заседании правления Ассоциации, которое состоялось в Киеве.

По его словам, АГУ не соглашается с таким решением и обращает внимание на ряд противоречий и нарушений при принятии этого нормативно-правового акта.

«Содержание принятых Постановлением изменений не согласовано с нормами Бюджетного кодекса Украины. Часть восьмая статьи 16 Бюджетного кодекса Украины не ограничивает размещение временно свободных средств общего фонда местных бюджетов на депозитах. Постановление Кабмина является подзаконным нормативно-правовым актом и не может определять отношения, которые регулируются кодексом без надлежащего согласования с ним, - подчеркнул Кличко. - Этим Постановлением ограничивается законное право органов местного самоуправления самостоятельно распоряжаться их собственными доходами».

Кличко также отметил, что запрет на размещение временно свободных средств финансовыми органами местного самоуправления приведет к неэффективному использованию средств, которые ранее накопившихся на средне - и долгосрочные инфраструктурные программы и реализацию проектов, финансируемых из государственного бюджета на условиях софинансирования с местными бюджетами. Местные органы власти недополучат примерно 1,5 млрд грн процентов по депозитам. Также запрет размещать средства на депозитах означает возможность для правительства тратить их по своему усмотрению, перекрывать кассовые разрывы бюджета.

По мнению председателя АГУ, это также может повлечь разбалансирование банковской системы Украины и снижение способности банков. Также есть риски ускорения инфляционных процессов из-за резкого роста денежной массы в обращении.

«Помимо этого изменение «правил игры» в одностороннем порядке в сторону ограничений прав органов местного самоуправления подрывает доверие органов местного самоуправления к дальнейшим шагам правительства в части реформирования местного самоуправления и системы управления государственными финансами», - подчеркнул Кличко.

Правление Ассоциации обратилось к Кабинету Министров Украины отменить решение правительства от 23 января 2019 года о принятии постановления «О внесении изменений в Порядок размещения временно свободных средств местных бюджетов на вкладных (депозитных) счетах в банках».