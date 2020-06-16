Правительство готовится представить порядок страховых выплат пострадавшим от COVID-19 медикам и их семьям

Соответствующие постановления будут рассматривать завтра, чтобы начать выплаты в ближайшее время.

Кабинет министров готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность вследствие противодействия COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, состоявшемся под председательством Владимира Зеленского.

Читайте такжеСтраховка для медиков при COVID-19: Зеленский призвал правительство поторопиться с выплатами

Соответствующие постановления будут рассматривать завтра, 17 июня, чтобы начать выплаты в ближайшее время.

По словам главы правительства, выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился ли медик при непосредственной работе с больными COVID-19, или при других обстоятельствах. Речь идет, среди прочего, о выплатах 1 млн 576 тыс. грн семьям медицинских работников в случае их смерти от коронавируса, которым они заболели при исполнении профессиональных обязанностей; 210 тыс. грн, если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19, а также о выплатах в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусной инфекцией.

«Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в статью 39 закона «О защите населения от инфекционных болезней» (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)».

15 июня Зеленский призвал Кабинет министров как можно быстрее осуществить страховые выплаты семьям умерших медиков и тех, кто получил инвалидность в результате борьбы с COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram