Рынок страхования жизни и здоровья в США в 2019 году вырос до $872,3 миллиардов

Капитал и профицит отрасли выросли на 6,2% с конца 2018 года, достигнув $415,6 млрд на конец 2019 года.

Чистая прибыль страховщиков жизни и здоровья США в 2019 году выросла на 12,6% до $45,6 млрд.

Читайте такжеПрибыль глобальных перестраховщиков в 2019 году выросла из-за увеличения спроса на защиту

Общий доход индустрии страхования жизни, здоровья и аннуитетов увеличился на 3% до $872,3 млрд по сравнению с предыдущим годом, передает forinsurer.com. Этому способствовало увеличение премий и вознаграждений на +$59,5 млрд, но частично компенсировалось сокращение прочих доходов на $38 млрд.

AM Best связывает эти колебания с измененными соглашениями о совместном страховании и возвращением ретроцессий от иностранных филиалов в American General Life Insurance Company, Hannover Life Reassurance Company of America и United States Life Insurance in the City of New York.

Кроме того, рост доходов немного опередил увеличение общих расходов на 2,5%, что привело к увеличению прибыли до уплаты налогов до $55,1 млрд, что на 11,8% выше, чем в предыдущем году.

Увеличение налогов на $4,2 млрд также было компенсировано сокращением чистых реализованных потерь капитала на $3,5 млрд, что привело к увеличению чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $5,1 млрд. Капитал и профицит отрасли выросли на 6,2% с конца 2018 года, достигнув $415,6 млрд на конец 2019 года.

Данные AM Best были получены на основании ежегодной годовой отчетности компании, которая составляла около 95% совокупных отраслевых премий и ежегодных выплат.