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Страховка безработным и кредиты бизнесу: США планируют направить $6 триллионов на борьбу с пандемией

17:15, 25 марта 2020
Страхование
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Спецпроект
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеУкраинцам разъяснили особенности страховой защиты на период пандемии коронавирусаТакое заявление сделал глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу на брифинге.

По его словам, 2 триллиона будут использованы как прямая помощь, а 4 – выделят в качестве кредитов Федеральная резервная система.

Пакет дополнительных экономических мер предусматривает страхование по безработице, помощь больницам, предоставление кредитов бизнесу.

Кроме того, граждане США могут получить единовременные выплаты в размере 1 тысяч долларов и более на человека.

Ранее УНИАН сообщал, что страховщики объяснили, почему больным коронавирусом украинцам не будут покрывать расходы.

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