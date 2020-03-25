Страховка безработным и кредиты бизнесу: США планируют направить $6 триллионов на борьбу с пандемией

Американцы могут получить единовременные выплаты в размере 1 тысяч долларов и более на человека.

В США планируют выделить около 6 триллионов долларов на смягчение экономических последствий от пандемии коронавируса.

Читайте такжеУкраинцам разъяснили особенности страховой защиты на период пандемии коронавирусаТакое заявление сделал глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу на брифинге.

По его словам, 2 триллиона будут использованы как прямая помощь, а 4 – выделят в качестве кредитов Федеральная резервная система.

Пакет дополнительных экономических мер предусматривает страхование по безработице, помощь больницам, предоставление кредитов бизнесу.

Кроме того, граждане США могут получить единовременные выплаты в размере 1 тысяч долларов и более на человека.

Ранее УНИАН сообщал, что страховщики объяснили, почему больным коронавирусом украинцам не будут покрывать расходы.