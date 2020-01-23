Американское агентство USAID выделило $100 тысяч на создание в Украине Офиса по урегулированию страховых споров

Проект направлен на защиту прав потребителей рынка и поможет решить споры между потребителями и страховыми компаниями.

Агентство США по международному развитию выделило грантовые средства в размере 100 тыс. долл. общественной организации «Институт гражданских свобод» на создание в Украине Офиса страхового примирителя, который призван помочь украинцам урегулировать споры со страховыми компаниями.

Об этом в ходе презентации проекта сообщила заместитель руководителя проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Юлия Витка.

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«Я рада сообщить о вручении гранта общественной организации «Институт гражданских свобод» на внесудебное решение споров в страховом секторе... Наш проект направлен на защиту прав потребителей рынка и поможет решить споры между потребителями и страховыми компаниями», - сказала Витка.

Она добавила, что проект будет реализоваться до ноября 2020 года.

Присутствующая на мероприятии глава общественной организации «Институт гражданских свобод» Светлана Жукова сообщила, что реализация данного проекта предусматривает создание на базе института Офиса страхового примирителя, который будет заниматься разъяснениями страховых споров для потребителей и предоставлять рекомендации страховым компаниям.