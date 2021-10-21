Для декретных, оформленных бумажными и электронными больничными, процедура назначения пособий от ФСС тождественна.

По итогам III кварталов Фонд социального страхования (ФСС) принял на финансирование больничные листки, выданные по беременности и родам, на общую сумму 3,9 млрд грн.

Как говорится в сообщении ФСС, выплаты предназначены для 98,5 тыс. работающих женщин за 11,6 млн дней декретных отпусков.

Для декретных, оформленных бумажными и электронными больничными, процедура назначения пособий от ФСС тождественна. Однако существуют особенности при работе с е-больничными по беременности и родам.

"Дата финансирования декретного пособия напрямую зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета на выплату денежных средств работнику как для бумажных, так и для е-больничных", - говорится в сообщении.

В Фонде напомнили, что ФСС финансирует указанную помощь для всех работающих женщин за каждый день пребывания в отпуске по беременности и родам. В общих случаях ее продолжительность составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).

Читайте такжеВ Украине с начала года среднедневные декретные выплаты выросли на 18%Размер выплат по беременности и родам не зависит от продолжительности страхового стажа женщины и финансируются ФСС в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица. Исключением являются застрахованные лица, которые в последний год не находились в трудовых отношениях и трудоустроились менее чем за полгода до выхода в декретный отпуск. Для них размер пособия рассчитывается, исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленный с двукратного размера минимальной заработной платы.

Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда. Такой листок нетрудоспособности выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде.

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Автор: Ирина Погорелая