Можно ли застраховаться от коронавируса в Украине: что говорят специалисты

В страховых компаниях рассказали о возможности оформить страховку.

В трех крупных украинских страховых компаниях прокомментировали, можно застраховаться на случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Читайте такжеФонд соцстрахования советует работодателям на время карантина подавать документы дистанционноКак пишет Depo.ua, в двух компаниях сообщили, что не сопровождают данный диагноз.

«У нас есть стандартные пакеты услуг, где четко перечислены случаи страхования и в связи с коронавирусом никаких изменений в них не вносилось», – отметили в одной из страховых компаний.

В еще одной компании заявили, что в случае эпидемий, общенациональных форс-мажорных ситуаций, страховые компании свои услуги не предоставляют.

Также там добавили, что соответствующее лечение нового заболевания государство предоставляет на безвозмездной основе, включая тесты, поэтому «страховым здесь нечего делать».

Ранее УНИАН сообщал, что украинцам разъяснили особенности страховой защиты на период пандемии коронавирус.