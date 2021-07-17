По предварительной информации, убийство произошло в ЖК Парковый Квартал на Московском проспекте / скриншот
В Харькове мужчина жестоко расправился со своей сожительницей.
Об этом сообщают местные интернет-сообщества.
По предварительной информации, убийство произошло в ЖК Парковый Квартал на Московском проспекте.
"Тело в ЖК Парковый Квартал размозжило голову своей сожительнице, а теперь спрашивает, кто обидел его Дашу", - пишет один из Telegram-каналов.
На месте работает полиция. Подробности устанавливаются.
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