Судя по видео, вероятный убийца мог быть в неадекватном состоянии.

В Харькове мужчина жестоко расправился со своей сожительницей.

Об этом сообщают местные интернет-сообщества.

По предварительной информации, убийство произошло в ЖК Парковый Квартал на Московском проспекте.

"Тело в ЖК Парковый Квартал размозжило голову своей сожительнице, а теперь спрашивает, кто обидел его Дашу", - пишет один из Telegram-каналов.

На месте работает полиция. Подробности устанавливаются.

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Автор: Катерина Комолова