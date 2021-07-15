Мужчина увидел в ребенке конкурента по собиранию еды и сладостей на кладбище.

.

В Харькове Чугуевский районный суд вынес приговор психически больному мужчине, который нанес 8-летнему мальчику не менее 32 ударов ножом.

По данным суда, обвиняемый – уроженец Грузии, гражданин Украины, имеет семь классов образования. Досудебным расследованием установлено, что мужчина 3 сентября 2017 года вместе с 8-летним мальчиком употреблял алкогольные напитки на кладбище и собирал конфеты. Когда ребенок после выпитого потерял сознание, он достал нож, который также нашел на могиле, и нанес 8-летнему мальчику не менее 32 ударов.

Судом установлено, что обвиняемый состоит на учете у психиатра с диагнозом умеренная умственная отсталость.

Читайте такжеНа Житомирщине 15-летняя девушка зарезала своего парня и спрятала тело под завалами кирпича (видео)

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Тело мальчика только 27 октября 2017 года обнаружили местные жители. Погибшим оказался ученик 2 класса школы-интерната, который с 3 сентября 2017 года находился в розыске, сообщает Depo.Харьков.

Убийца мальчика правоохранителям признался, что на кладбище напоил ребенка и дождался пока тот потеряет сознание и отнес его тело в кусты, где нанес ранения ножом. Он сказал, что подумал, что мальчик посягает на его право собирать с могил сладости и напитки. Свою жестокость объяснил тем, что ему нравится цвет крови. После убийства мужчина ежедневно приходил на кладбище, чтобы посмотреть, как разлагается человеческое тело.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко