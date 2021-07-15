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В Харькове Чугуевский районный суд вынес приговор психически больному мужчине, который нанес 8-летнему мальчику не менее 32 ударов ножом.
По данным суда, обвиняемый – уроженец Грузии, гражданин Украины, имеет семь классов образования. Досудебным расследованием установлено, что мужчина 3 сентября 2017 года вместе с 8-летним мальчиком употреблял алкогольные напитки на кладбище и собирал конфеты. Когда ребенок после выпитого потерял сознание, он достал нож, который также нашел на могиле, и нанес 8-летнему мальчику не менее 32 ударов.
Судом установлено, что обвиняемый состоит на учете у психиатра с диагнозом умеренная умственная отсталость.
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Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Тело мальчика только 27 октября 2017 года обнаружили местные жители. Погибшим оказался ученик 2 класса школы-интерната, который с 3 сентября 2017 года находился в розыске, сообщает Depo.Харьков.
Убийца мальчика правоохранителям признался, что на кладбище напоил ребенка и дождался пока тот потеряет сознание и отнес его тело в кусты, где нанес ранения ножом. Он сказал, что подумал, что мальчик посягает на его право собирать с могил сладости и напитки. Свою жестокость объяснил тем, что ему нравится цвет крови. После убийства мужчина ежедневно приходил на кладбище, чтобы посмотреть, как разлагается человеческое тело.
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