Она пыталась заверить полицейских, что вещи ей оставили сами владельцы.

В Ирпене полицейские задержали женщину, которая вместе с российскими солдатами занималась мародерством.

Об этом сообщают в Нацполиции.

Во время временной оккупации города 45-летняя местная жительница "наводила" оккупантов на дома состоятельных семей и вместе с ними разграбляла их дома.

Во время обыска у нее нашли вещи, которые свидетельствовали о ее приверженность "русскому миру", а также похищенную бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежду и даже коллекционный алкоголь и духи.

Следователям она сказала, что соседи передали ей эти вещи на хранение. Однако даже во время обыска понятые опознали свои похищенные вещи.

Местные жители создали группу в мессенджере, где публиковали изъятое во время обыска имущество. Так следователям удалось установить десять потерпевших.

"Однако количество изъятых вещей свидетельствует о том, что женщина вместе с военными РФ "похозяйничали" не в одном десятке хозяйств. Поэтому следователи и оперативники устанавливают окончательное количество горожан, пострадавших от их действий", - отметили в полиции.

Сообщается, что подозреваемая нигде не работает. Ранее она неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей из-за конфликтов с соседями и совершения домашнего насилия над своей матерью.

Действиям женщины предоставят окончательную правовую квалификацию, в том числе она будет нести ответственность за коллаборационную деятельность и хранение запрещенной символики.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине женщины заявили об избиении, а получили подозрение в коллаборационизме.

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