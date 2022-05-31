Сергей снимал свою жизнь в течение месяца.

Известный украинский режиссер Сергей Сотниченко в течение месяца снимал свою жизнь в Ирпене во время активных боевых действий. Там он проживал в той части города, которая больше всего страдала от оккупантов. Мужчина понимал, что, возможно, живым не останется, поэтому записал прощальное послание к сыну. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Все отснятые материалы режиссёр планирует использовать для создания киноленты.

Журналистам он провел экскурсию по своему двору. Везде ямы от снарядов, забор посеченный осколками, а соседняя многоэтажка стоит обугленная. Мужчина вспоминает - позвонить кому-то можно было с 9-го этажа здания, ведь только там ловила связь. Не уезжал из дома, потому что не мог оставить свою 77-летнюю мать. Женщина долго не могла поверить, что в стране началась настоящая война.

Сергей вспоминает - много раз прощался с жизнью. Иногда во время обстрелов был уверен, что это конец.

"У меня на телефоне был 1% заряда. Я включаю наугад песню Вакарчука "Холодно". А здесь холод жуткий. Я трясусь и слушаю эту песню. И мне хватило зарядки на один куплет. Я так заревел", - вспоминает Сергей Сотниченко.

Отметим, Сотниченко прославился благодаря своей работе над сериалами и документальными фильмами. Среди них "Дети победы" и "Расщеплённые на атомы".

Напомним, фильм "Почему я живой" одержал победу в одной из номинаций на фестивале в Каннах.

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