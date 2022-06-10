По словам свидетелей, они публично поддерживают "русский мир".

В Каменце-Подольском полицейские обнаружили двух коллаборационисток, устроивших драку с соседями.

Об этом сообщают в Каменец-Подольском районном управлении полиции.

Инцидент произошел еще 16 мая. Между соседями одной из многоэтажек случился конфликт, они обратились в полицию с заявлениями о нанесении им легких телесных повреждений. Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования оперативникам сообщили, что 74-летняя женщина и ее 49-летняя дочь уже несколько лет публично поддерживают "русский мир".

По словам свидетелей, они отрицают осуществление вооруженными силами РФ в вооруженной агрессии против Украины, публично призывают к поддержке действий и решений государства-агрессора, призывают к сотрудничеству с оккупационной администрацией и российской армией, высказываются относительно непризнания государственного суверенитета Украины.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве врач-коллаборант предал Украину за "должность" в министерстве.

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