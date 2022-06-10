В Каменце-Подольском полицейские обнаружили двух коллаборационисток, устроивших драку с соседями.
Об этом сообщают в Каменец-Подольском районном управлении полиции.
Инцидент произошел еще 16 мая. Между соседями одной из многоэтажек случился конфликт, они обратились в полицию с заявлениями о нанесении им легких телесных повреждений. Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного расследования оперативникам сообщили, что 74-летняя женщина и ее 49-летняя дочь уже несколько лет публично поддерживают "русский мир".
По словам свидетелей, они отрицают осуществление вооруженными силами РФ в вооруженной агрессии против Украины, публично призывают к поддержке действий и решений государства-агрессора, призывают к сотрудничеству с оккупационной администрацией и российской армией, высказываются относительно непризнания государственного суверенитета Украины.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве врач-коллаборант предал Украину за "должность" в министерстве.