Оккупанты после смерти мужчины поглумились над его телом.

Украинские правоохранители продолжают находить убитых россиянами украинцев в освобожденных районах Украины. В селе Львовские Отрубы Херсонской области обнаружили тела расстрелянных матери и сына.

"Cело Львовские Отрубы, освобожденная Херсонская область. Два тела гражданских в яме-окопе во дворе, где жило подразделение российских оккупационных сил", - сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Отмечается, что 49-летнему Сергею Новосаду вложили дуло автомата в рот и застрелили. На этом российские военные не остановились и выпустили в уже мертвого мужчину очередь из автомата.

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Кроме того, оккупанты убили и приемную мать мужчины - 78-летнюю Любовь Новосад. Ей выстрелили в голову.

"Ее тело лежало над его телом, как и две палочки старушки, без которых она не могла передвигаться. Почему их привели сюда из родного дома через дорогу и расстреляли, неизвестно", - подытожил журналист.

Освобождение Херсона - что известно

С первых дней полномасштабной войны России против Украины в российской оккупации оказался Херсон и большая часть область. 11 ноября украинская армия зашла в Херсон.

На освобожденных территориях правоохранительные органы Украины фиксируют военные преступления россиян - убийства гражданских, насилие, похищения, насильственная депортация, грабежи и прочее. Специалисты работают с массовыми захронениями, где находят изувеченные тела.

Несмотря на деоккупацию левобержной части Херсонской области оккупанты продолжают убивать мирное население. Так, по состоянию на 26 ноября россияне убили на освобожденной территории более 30 человек.

При этом только за прошедшие сутки враг совершил 54 удара по территории области. В результате рашисты убили одного человека и ранили еще двух, включая ребенка.

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