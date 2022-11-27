Среди раненых один ребенок.

После бегства с левобережной части Херсонщины российские оккупанты начали активно обстреливать регион. За прошедшие сутки враг совершил 54 удара по территории области. В результате рашисты убили 1 человека и ранили еще 2, включая ребенка.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в официальном Telegram-канале. По его словам, рашисты обстреляли Херсонский район. Под удары попали частные дома, гаражный кооператив и учебное заведение. Отдельные бомбардировки совершили по Чернобаевке, Приднепровском, Музыковке, Зеленовке, Антоновке, Благовещенском, Приозерном и Камышанам.

В Бериславском районе под обстрелом оказались Берислав, Республиканец, Широкая Балка, Красный Маяк, Меловое, Новоберислав, Качкаровка, Шляховое. Зафиксированы повреждения частных сооружений.

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"К сожалению, из-за российских обстрелов есть жертвы среди мирных жителей Херсонщины. За прошедшие сутки рашисты убили 1 жителя области, еще 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых есть один ребенок", — подытожил Янушевич.

Обстрелы Украины оккупантами за сутки

Утром, 27 ноября, рашисты ударили по Криворожскому району. Они попали двумя ракетами в железнодорожную инфраструктуру в Лозоватской громаде.

Ночью оккупанты обстреляли пригород Запорожья. Враг выпустил две ракеты, предположительно С-300, которые повредили здание и забор.

На протяжении всей прошлой ночи противник атаковал Никопольский район. Обстрелы совершались из "Градов" и тяжелой артиллерии.

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