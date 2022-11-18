Дмитро Лубінець отметил, что пытали украинцев представители российской армии.

В застенках на Херсонщине держали даже детей, жестокость была еще большей чем на других оккупированных территориях.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитро Лубинець отметил, что освобождение от российских военных Херсонщины открыло новые факты жестокого обращения - жители области подвергались более жестоким методам пытки, чем в тех областях, которые раньше были под временной оккупацией – Харьковщина, Киевщина, Черниговщина.

"На территории указанных областей мы фиксировали застенки, но на территории Херсонской области впервые были установлены факты (из показания людей, которые находились в этих застенках), что одновременно в камерах застенков неделями круглосуточно держали мужчин и женщин вместе. Пытки, избиения, сексуальное насилие, но мужчин и женщин вместе — не держали. При чем, их не выпускали неделями. Даже в туалет надо было ходить женщинам при мужчинах, а мужчинам – при женщинах", - написал омбудсмен в Facebook.

Видео дня

Лубинець отмечает, что есть еще одно отличие: в каждой камере были установлены видеокамеры для наблюдения, запись велась со звуком. По его словам, люди, которые подвергались пыткам это поняли, потому что как только херсонцы начинали говорить об оккупации, то мгновенно в камеры забегали люди в масках и всех жестоко избивали.

При этом он указал, что еще одним отличием было то, что была отдельная камера, где держали подростков.

"Мы сейчас устанавливаем их возраст. Люди рассказывают, что некоторые ребята выглядели примерно на лет 14", - отметил он.

По его словам, в других областях мы не обнаруживали камер для детей или подростков. Лубинець отмечает, что с точки зрения Международного гуманитарного права, мы наблюдаем ухудшение обращения с гражданскими гражданами Украины. Это самые худшие и циничные проявления нарушения Женевских конвенций.

"Для меня это выглядит так, что когда представители РФ видели людей с проукраинским мировоззрением, то это их еще больше провоцировало прибегать к чрезвычайно жестокого обращения с местным населением. Это не просто запугивание, как было раньше, это более показательно, жестоко, чтобы все об этом знали. Цель — сломать херсонцев для того, чтобы они боялись, молчали, не выходили на митинги, где озвучивали свою принадлежность к Украине. Это очевидно подавлением общественного сопротивления с элементами военных преступлений против человечности", - подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека .

Лубинец отмечает, что несмотря на то, что они прятали свои лица от херсонцев за масками, известно, что пытали наших людей представители Росгвардии и военнослужащие российской армии.

Освобождение Херсона - что известно

С первых дней полномасштабной войны России против Украины большая часть Херсонской области оказалась в оккупации. 10 ноября руководитель ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские бойцы с 1 октября освободили от российских оккупантов почти 1,4 тыс. кв. км, а 11 ноября ВСУ зашли в Херсон.

В городе украинские правоохранители обнаружили очередные застенки российских оккупантов. При этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец указал, что есть доказательства убийств жертв пыток.

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