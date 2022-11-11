Вероятнее всего, его установили партизаны.

В пятницу, 11 ноября, в центре оккупированного россиянами Херсона появился флаг Украины. Освобождение города приближается.

Как сообщает местный журналист Константин Рыженко, украинский флаг установили активисты движения сопротивления.

"Движение сопротивления передает привет. Слава Украине. Фото сейчас", - написал Рыженко, опубликовав фотофакт.

Судя по фото, украинский флаг установили перед зданием Херсонской областной государственной администрации.

Освобождение Херсона: что известно о контрнаступлении ВСУ

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, вместе с этим россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

Украина пока не видит признаков того, что враг решил проститься с областным центром без боев, отметил после заявления генерала Суровикина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Кроме того, по словам министра обороны Алексея Резникова, России понадобится не менее недели для вывода войск По его данным, в Херсоне и области находится примерно 40 тысяч оккупантов.

В Генштабе, в свою очередь, подтвердили освобождение 12 населенных пунктов, отметив, что враг продолжает минирование дорог и гражданской инфраструктуры, а также дооборудование системы оборонительных рубежей.

По мнению западных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.

По данным Генштаба, на фоне успехов ВСУ на юге враг атаковал украинских защитников одновременно на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Обстреливали позиции ВСУ и на Новопавловском и Запорожском направлениях.

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