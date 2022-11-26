На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину минфин страны-агрессора разработал "специальный порядок" утверждения проектов бюджетов оккупированных украинских территорий.
Как сообщает российское издание РБК, оккупанты разрабатывают бюджеты для Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.
"Документ", рассчитанный на 2023–2025 годы, уже представлен на обсуждение в правительство РФ.
Для оккупированных территорий в РФ хотят втрое сократить сроки бюджетного планирования и организовать выдачу наличных через полевые учреждения Центробанка (ЦБ).
Ситуация в Херсонской области:
11 ноября украинские военные зашли в Херсон.
15 ноября 2022 года "Укрпочта" начала выплаты пенсий в Херсоне.
16 ноября стало известно, что Херсон получит еще 210 терминалов "Старлинк" для налаживания интернет-связи.
19 ноября в Минцифры заявили о том, что в Херсоне враг разрушил практически все оптоволоконные узлы.
Война в Украине: потери РФ
По данным Генштаба ВСУ, потери РФ в войне против Украины среди личного состава на 25 ноября уже составляют 86 150 человек.
Российские власти утверждают, что на войне погибли якобы лишь 5937 военных.
Путин на встрече с якобы матерями участников войны против Украины сравнил потери личного состава РФ со смертями в ДТП и от алкоголизма.
Как пишут СМИ, власти РФ ожидают, что к весне потери в войне в Украине составят около 100 тысяч человек, большая часть из которых будет из мобилизованных.
Как рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович, даже когда интенсивность боевых действий на фронте снижается, российские войска в Украине ежедневно теряют убитыми и ранеными около 400-600 солдат. Во время активных боев потери оккупантов возрастают до 1000 в день.
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