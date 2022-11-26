На освобожденных территориях задокументировано 578 военных преступлений российских военнослужащих и их пособников.

На Херсонщине со времени деоккупации Россия уже убила 32 гражданских.

"Ежедневные российские обстрелы уничтожают город и убивают мирных местных жителей. Всего со времени деоккупации Россия убила на Херсонщине 32 гражданских", - написал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

Он отметил, что на освобожденных территориях региона уже возобновлена работа 7 подразделений полиции. 4 из них - в самом Херсоне. На улицах областного центра дежурят 44 патруля. Всего на территории Херсона несут службу 850 полицейских.

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Также, как отметил Клименко, работают и специализированные следственно-оперативные группы, которые документируют военные преступления российских военнослужащих и их пособников. Сейчас таких в области зафиксировано 578.

Кроме того, саперы полиции уже обследовали почти 450 га освобожденных территорий области и изъяли более 3,5 тысяч взрывоопасных предметов.

Деоккупация Херсонщины

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов погибли два человека, еще 10 получили ранения.

9 ноября командование РФ дало приказ своим войскам покинуть правый берег Херсонской области. 11 ноября ВСУ зашли в Херсон. Через несколько дней в город приехал президент Украины Владимир Зеленский.

На освобожденных территориях фиксируются военные преступления российской армии.