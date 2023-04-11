В Одесской области задержали психически больного мужчину, который убил и выпотрошил свою 88-летнюю мать.

Как подтвердили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в городе Доброслав.

В частности, по месту проживания была найдена убитая пожилая женщина, у которой были полностью выпотрошены внутренние органы.

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"На месте был сын пенсионерки – психически больной человек, 1965 г. р. Факт его заболевания подтверждают соответствующие медицинские документы", - сообщили в управлении.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Открыто производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, задержанный был весь в крови. С места происшествия изъяты окровавленные лезвия для бритья, кухонные ножи, одежда 88-летней убитой.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, какая судьба ожидает задержанного, пока неизвестно.

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