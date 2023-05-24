Дебошир пояснил, что каннабис ему был нужен для собственных нужд, а происхождение оружия сейчас устанавливается.

В Одесской области копы приехали на вызов о семейной ссоре и нашли у дебошира противотанковый гранатомет.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции в Одесской области, происшествие случилось в Любашевской общине Подольского района.

"20 мая около полуночи на спецлинию "102" позвонила местная жительница и попросила полицейских помочь угомонить нетрезвого родственника. Прибывшим по вызову сотрудникам полиции заявительница сообщила, что якобы видела у мужчины оружие, и указала на место хранения", - рассказали в управлении.

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Во дворе, возле одной из хозяйственных построек, на земле полицейские увидели ручной противотанковый гранатомет. Поэтому сразу вызвали следственно-оперативную группу и специалистов взрывотехнической службы. Во время обыска в имении, кроме гранатомета, нашли 400 граммов артиллерийского пороха, семнадцать патронов к огнестрельному нарезному оружию калибра 5,45 мм и наркотики.

Сам дебошир пояснил, что каннабис ему был нужен для собственных нужд, а происхождение оружия сейчас устанавливается.

Оружие и боеприпасы направили на экспертное исследование. Мужчине уже сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения и хранения оружия (ч. 1 ст. 263 УК). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Решение по факту хранения фигурантом наркотических средств будет принято после получения результатов экспертизы.

Другие происшествия в Одессе

Напомним, в Одессе женщина, поссорившись с незнакомцем в трамвае, получила от него пощечину по лицу. Перед этим она громко ругалась и не обращала внимания на замечания. Когда обидчик вышел на остановке, женщина побежала за ним и на глазах у свидетелей ударила в сердце ножом, которой был в ее сумочке.

Ранее в Одессе произошел другой жуткий инцидент: 28-летний мужчина зверски зарезал человека, который пригласил его к себе на комендантский час. Злоумышленник до ночи не успевал домой, поэтому напросился к неизвестному ему человеку. Пересидев ночь в квартире убитого, злоумышленник поехал на велосипеде жертвы, прихватив в придачу бутылку коньяка.

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