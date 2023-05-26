Речь идет об одном из охранников пруда, который не пустил парней рыбачить во время комендантского часа. По некоторым данным, его зарубили топором. Убийца отделался "детской" мерой пресечения.

В Одесской области произошла стычка между молодыми людьми и пожилыми охранниками пруда, во время которой одного пенсионера жестоко зарубили топором.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло ночью, то есть - во время комендантского часа в Подольском районе - на берегу пруда в Любашевской общине.

По данным полиции, сначала произошел словесный конфликт между двумя мужчинами 31-го и 34-х годов, которые якобы приехали порыбачить, и двумя охранниками водоема 54-х и 64-х годов. Затем ссора перешла в драку, во время которой травмы получили все четверо.

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В управлении утверждают, что когда страсти утихли, участники схватки сами известили полицию и вызвали "скорую", которая доставила их в больницу.

"Врачи диагностировали всем четырем мужчинам телесные повреждения различной степени тяжести, трех травмированных госпитализировали, а одному назначили амбулаторное лечение. Через несколько дней, один из госпитализированных, 64 - летний охранник, скончался в больнице", - рассказали в региональном главке.

Установлено, что смертельные травмы пенсионеру нанес 34-летний участник драки. Сейчас ему сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть (ч. 2 ст. 121 УК). Молодому человеку грозит до десяти лет тюрьмы.

Надо отметить, что этому мужчине назначена "детская" мера пресечения – ночной домашний арест. Решение о привлечении других фигурантов будет приниматься после получения заключений судебно-медицинских экспертиз.

В полиции говорят, что по факту происшествия начато еще несколько уголовных производств – в частности, из-за нанесения легких телесных повреждений, и повреждений средней тяжести.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, пенсионер получил очень тяжелые травмы (переломы и т.п.), Его товарищ - в тяжелом состоянии. По некоторым данным, в драке участвовали больше людей, а погибший получил удары топором. Также в соцсетях появилась информация, что якобы один из рыбаков имеет влиятельных родственников. Так это или нет, пока неизвестно.

В Киеве глава райсуда насмерть сбил нацгвардейца

Напомним, что 26 мая резонансным событием стал случай убийства украинского военного, которого насмерть в Киеве сбил глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр.

По данным ГБР, в его авто была найдена бутылка алкоголя, поэтому у него возьмут биоматериалы для проверки, находился ли он в адекватном состоянии во время вождения машиной.

Как отметила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова, ему угрожает 10 лет тюрьмы. Сейчас Тандыр пытается избежать наказания и отказывается проходить медосмотр.

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