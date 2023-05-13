Подозреваемого задержали, он находится в следственном изоляторе.

В Одессе мужчина убил кружкой прикованную к постели собственную мать.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, эта жуткая история произошла в одной из многоэтажек в Киевском районе города. По данным правоохранителей, 53-летний мужчина вечером 10 мая находился в нетрезвом состоянии и дома поссорился со своей матерью.

Что именно стало причиной жестокости одессита непонятно. Но известно, что он несколько раз ударил 85-летнюю женщину кружкой по голове и лицу. От полученных травм пенсионерка умерла, а ее сын пошел спать.

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Утром, поняв, что мать не дышит, он известил об этом соседку, которая позвонила в полицию. Правоохранители изъяли с места происшествия вещественные доказательства, в том числе орудие убийства, которые направили на экспертизу.

Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть). Сейчас фигурант в СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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В Измаильском морском порту на борту иностранного судна произошла кровавая драка: один из моряков - гражданин Турции нанес соотечественнику почти десять ножевых ранений из-за того, что тот оскорблял другого человека. Подозреваемый арестован, а потерпевший попал в больницу.

Также в Одессе местный житель забил ножом человека, который приютил его на комендантский час. Мужчины поссорились в квартире многоэтажки, и гость набросился на гостеприимного владельца жилья.

Следует отметить, что эти оба чрезвычайных происшествия случились 9 мая.

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