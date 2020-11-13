Полиция перекрыла территорию, ожидают приезда взрывотехников.

В столичную полицию сегодня утром поступило сообщение о возможном минировании здания Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

«В 9:20 поступило сообщение о минировании здания Верховной Рады. На место выехали представители профильных служб, эта информация проверяется», - сообщили в полиции.

Также в полиции добавили, что здание ВР является режимным объектом, поэтому вопросами проверки наличия возможной взрывчатки занимается Управление государственной охраны.

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Полиция перекрыла подходы к зданию Верховной Рады, сообщает с места событий "Апостроф".

Отметим, в последнее время подобные ситуации в Киеве происходят довольно часто. Так, 8 ноября, поступило сообщение о заминировании станции метро "Крещатик", ее срочно закрыли, людей эвакуировали.

6 ноября, станцию киевского метрополитена "Майдан Независимости" закрыли на вход и пересадку из-за сообщения о заминировании. К счастью, ни разу после подобных, "минирований" взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Константин Гончаров