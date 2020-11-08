В Киеве станция метро "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на "Киевский метрополитен".
"Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Позже в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что станцию метро "Крещатик" в Киеве открыли после проверки на наличие взрывчатки.
"Станция "Крещатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция и пересадка открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
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