Поступил анонимный звонок о минировании. Сейчас метрополитен работает в обычном режиме.

В Киеве станция метро "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на "Киевский метрополитен".

"Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Позже в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что станцию метро "Крещатик" в Киеве открыли после проверки на наличие взрывчатки.

"Станция "Крещатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция и пересадка открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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Автор: Тамара Отовская