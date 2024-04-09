Речь идет о закупках в апреле 2022 - феврале 2023 годов.

На территории Украины и Польши прошли обыски в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Национального антикоррупционного бюро Украины, обыски были проведены НАБУ и польскими правоохранителями.

"9 апреля 2024 года на территории Украины и Республики Польша проведены обыски в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 - феврале 2023 гг.", - сообщили в Бюро.

Видео дня

Отмечается, что это стало возможным благодаря сотрудничеству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры с Министерством обороны Украины и Отделом по борьбе с криминальным террором и убийствами Столичного управления полиции Республики Польша в рамках механизма международной правовой помощи.

"Следственные действия направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении его стоимости из-за участия компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины", - говорится в сообщении.

Так, собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц. Сейчас расследование продолжается.

В Бюро также отметили, что "действующее руководство Министерства обороны активно способствует Национальному бюро в расследовании уголовного производства".

Хищение госсредств в Украине во время войны - последние новости

В январе Служба безопасности Украины разоблачила еще одну схему хищения государственных средств на оборонных заказах для Сил безопасности и обороны.

В результате комплексных мероприятий в Киеве "на горячем" задержали начальника одного из управлений Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины и его сообщника - гендиректора компании-поставщика оборонных товаров.

СБУ сообщила, что речь идет о полковнике ВСУ и руководителе львовской компании, которые наладили схему "откатов" при заключении контрактов. По данным следствия, военный чиновник должен был получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тыс. долларов. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: